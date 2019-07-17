В Госдуму внесли проект о выплатах на детей семьям с невысоким доходом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России направило в Госдуму законопроект по выплатам на первого и второго ребенка возрастом от полутора до трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, сообщается на сайте кабмина.

Ранее кабмин одобрил проект поправок к проекту ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

"Правительство направило в Госдуму поправки к законопроекту об изменении в порядке установления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка", - говорится в сообщении.

Сейчас в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предоставляются ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.