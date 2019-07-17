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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о выплатах на детей семьям с невысоким доходом

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖенщины с колясками в Грачевском парке
Женщины с колясками в Грачевском парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщины с колясками в Грачевском парке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России направило в Госдуму законопроект по выплатам на первого и второго ребенка возрастом от полутора до трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, сообщается на сайте кабмина.
Ранее кабмин одобрил проект поправок к проекту ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
"Правительство направило в Госдуму поправки к законопроекту об изменении в порядке установления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка", - говорится в сообщении.
Сейчас в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предоставляются ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.
Женщина с коляской в парке
3 июля, 17:41
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Законопроектом предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте. Такие выплаты будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.
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Правительство РоссииГосдума РФРоссияОбщество
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