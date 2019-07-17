Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T11:52Z
https://ria.ru/20190717/1556603841.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154816/87/1548168727_0:0:2761:1554_1036x0_80_0_0_e67ea0a6b3b5ab730b79a02ddb523747.jpg
РИА Новости

В Госдуме призвали аккуратно отнестись к вопросу об изменении Конституции

Вчера, 11:52
219
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил мнение, что ко всем изменениям в конституцию нужно подходить аккуратно и все просчитывать вперед.
Ранее в статье в "Парламентской газете" председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Вчера, 10:09
В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
"С точки зрения изменения федеральных конституционных законов и федеральных законов, я считаю, процесс идет, все нормально. Если мы думаем менять конституцию, то, конечно, к этому нужно относиться очень аккуратно, потому что любое изменение запятой или буквы влечет изменение в отраслевых актах, и соответственно, это надо все просчитывать", - заявил Крашенинников журналистам.
Также по его словам, при повышении качества законотворчества и снижении динамики изменений в законодательстве потенциал парламента будет выше.
"Нам нужно понимать, что Дума и Совет Федерации - это парламент, который существует внутри всей власти, и хотим мы этого или не хотим, наши избиратели смотрят на всю власть вместе", - добавил он.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 08:36
Володин исключил пересмотр базовых положений Конституции
001043
Обсудить 1
Павел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко оценила Союзный договор России и Белоруссии
РИА
Новости
Сергей Неверов
В ЕР обсудят идеи поправок в Конституцию, заявил Неверов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о "китайской угрозе"
Лента
новостей
Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне "Данас"
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Астраханский Минстрой не получал документов об отстранении главы ведомства
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец
СМИ: США угрожают ответными мерами странам, где введут "налог на Google"
Депутат фракции Справедливая Россия Михаил Емельянов
В "Справедливой России" поддержали предложения Володина по Конституции
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин исключил пересмотр базовых положений Конституции
Вид города Минска
В Минске приступили к переговорам три подгруппы по Донбассу
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
"Яблоко" обжаловало отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Сирия
Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
Лента новостейМолния