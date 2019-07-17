В Госдуме призвали аккуратно отнестись к вопросу об изменении Конституции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил мнение, что ко всем изменениям в конституцию нужно подходить аккуратно и все просчитывать вперед.

Ранее в статье в "Парламентской газете" председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.

"С точки зрения изменения федеральных конституционных законов и федеральных законов, я считаю, процесс идет, все нормально. Если мы думаем менять конституцию, то, конечно, к этому нужно относиться очень аккуратно, потому что любое изменение запятой или буквы влечет изменение в отраслевых актах, и соответственно, это надо все просчитывать", - заявил Крашенинников журналистам.

Также по его словам, при повышении качества законотворчества и снижении динамики изменений в законодательстве потенциал парламента будет выше.