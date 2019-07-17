Комитет ГД предложил вернуть запрос о проверке компаний Дерипаски авторам

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал совету нижней палате парламента вернуть авторам, депутатам от КПРФ, проект парламентского запроса премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о проверке финансовой деятельности компаний, долями в которых владеет бизнесмен Олег Дерипаска.

Комитет обращает внимание, что по действующему законодательству парламентский запрос может быть направлен председателю правительства, другим должностным лицам, а также в иные органы исключительно по вопросам, входящим в компетенцию таких органов и должностных лиц.

Проведенная же правовым управлением аппарата Госдумы правовая экспертиза показала, что "вопросов, входящих в компетенцию правительства РФ, проект парламентского запроса не содержит", говорится в заключении комитета.

В парламентском запросе, подготовленном депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предлагается провести внеочередную проверку финансовой деятельности группы компаний En+, компаний "Русал" и "Евросибэнерго", а также правоустанавливающих документов, подтверждающих обоснованность их регистрации в офшорных зонах. Коммунистов при этом интересует ситуация с уплатой налогов этими компаниями в 2014–2018 годах, а также целевым использованием и возвратом кредита, выделенного в 2008 году из федерального бюджета.