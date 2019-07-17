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РИА Новости

Комитет ГД предложил вернуть запрос о проверке компаний Дерипаски авторам

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал совету нижней палате парламента вернуть авторам, депутатам от КПРФ, проект парламентского запроса премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о проверке финансовой деятельности компаний, долями в которых владеет бизнесмен Олег Дерипаска.
Комитет обращает внимание, что по действующему законодательству парламентский запрос может быть направлен председателю правительства, другим должностным лицам, а также в иные органы исключительно по вопросам, входящим в компетенцию таких органов и должностных лиц.
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Проведенная же правовым управлением аппарата Госдумы правовая экспертиза показала, что "вопросов, входящих в компетенцию правительства РФ, проект парламентского запроса не содержит", говорится в заключении комитета.
В парламентском запросе, подготовленном депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предлагается провести внеочередную проверку финансовой деятельности группы компаний En+, компаний "Русал" и "Евросибэнерго", а также правоустанавливающих документов, подтверждающих обоснованность их регистрации в офшорных зонах. Коммунистов при этом интересует ситуация с уплатой налогов этими компаниями в 2014–2018 годах, а также целевым использованием и возвратом кредита, выделенного в 2008 году из федерального бюджета.
КПРФ ранее также подготовила протокольное поручение, в котором комитету по безопасности и противодействию коррупции предлагалось запросить в Генпрокуратуре, ФСБ и кабмине информацию о сделке Дерипаски с минфином США для снятия санкций с компаний. Однако Дума 23 января отклонила поручение. Председатель комитета Василий Пискарев заявил, что оно не соответствует регламенту, - не приведены основания запроса, при этом нет объяснений, почему авторы поручения не хотят воспользоваться своим правом депутата и самостоятельно обратиться в эти органы.
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