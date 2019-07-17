ЦИК заверил список кандидатов на довыборы в Госдуму от КПСС

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦИК РФ заверил список кандидатов в депутаты на довыборах в Госдуму от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), которая стала последней из 12 партий, передавших в Центризбирком документы по выдвижению своих кандидатов.