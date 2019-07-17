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РИА Новости

ЦИК заверил список кандидатов на довыборы в Госдуму от КПСС

Вчера, 11:42
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦИК РФ заверил список кандидатов в депутаты на довыборах в Госдуму от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), которая стала последней из 12 партий, передавших в Центризбирком документы по выдвижению своих кандидатов.
Соответствующее постановление принято на заседании ведомства в среду.
"Центральная избирательная комиссия постановляет заверить список кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутых политической партией Коммунистическая партия социальной справедливости по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Государственной думы... в количестве одного человека", - говорится в постановлении.
Согласно документу, кандидат в депутаты от КПСС выдвинут по Новгородскому одномандатному избирательному округу.
Довыборы депутатов Госдумы пройдут 8 сентября 2019 года по четырем одномандатным округам.
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ЦИК РФГосдума РФРоссияПолитика
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