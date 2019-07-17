Дочь Бейонсе снялась в новом клипе певицы

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бейонсе выложила в YouTube новый клип на песню Spirit, которая звучит в саундтреке фильма "Король Лев".

В красочном клипе, посвященном Африке, певица предстает в ярких нарядах то на фоне раскаленного песка, то на фоне водопада. В ролик вмонтированы кадры из картины "Король Лев". Рядом с Бейонсе появляется ее старшая дочь Блю Айви.