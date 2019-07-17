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РИА Новости
Культура

Дочь Бейонсе снялась в новом клипе певицы

Вчера, 11:56
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloПевица Бейонсе
Певица Бейонсе
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бейонсе выложила в YouTube новый клип на песню Spirit, которая звучит в саундтреке фильма "Король Лев".
В красочном клипе, посвященном Африке, певица предстает в ярких нарядах то на фоне раскаленного песка, то на фоне водопада. В ролик вмонтированы кадры из картины "Король Лев". Рядом с Бейонсе появляется ее старшая дочь Блю Айви.
Киноверсия "Короля Льва", которую снял режиссер Джон Фавро, выйдет в российский прокат 19 июля.
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