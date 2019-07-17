Тень над морями Влажности, Нектара и Изобилия: частичное затмение Луны

При частичном затмении, в отличие от полного, в тень Земли попадает не вся Луна.
При частичном затмении, в отличие от полного, в тень Земли попадает не вся Луна.
Максимальная фаза затмения наступила с половины первого ночи по московскому времени.
Максимальная фаза затмения наступила с половины первого ночи по московскому времени.
Именно тогда больше половины лунного диска оказалось затенена.
Именно тогда больше половины лунного диска оказалось затенена.
Люди наблюдают за лунным затмением в Риме.
Люди наблюдают за лунным затмением в Риме.
В темноту погрузились почти все лунные моря.
Граница тени прошла по морям Влажности, Облаков, Нектара и Изобилия.
Граница тени прошла по морям Влажности, Облаков, Нектара и Изобилия.
Из больших кратеров на поверхности Луны выделялся лишь Тихо со своей знаменитой лучевой системой.
Из больших кратеров на поверхности Луны выделялся лишь Тихо со своей знаменитой лучевой системой.
Астрономическое явление увидели жители большей части Европы, Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.
Астрономическое явление увидели жители большей части Европы, Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.
Затмение можно было наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов.
Затмение можно было наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов.
Следующего лунного затмения жителям европейской части России придется ждать до 2025 года.
Следующего лунного затмения жителям европейской части России придется ждать до 2025 года.