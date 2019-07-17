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РИА Новости

Тень над морями Влажности, Нектара и Изобилия: частичное затмение Луны

Вчера, 13:03
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В ночь на 17 июля по всему миру можно было наблюдать частичное лунное затмение. В России его лучше всего было видно в Крыму и на Северном Кавказе. Эффектные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Adriano Machado

При частичном затмении, в отличие от полного, в тень Земли попадает не вся Луна.

Частичное лунное затмение в небе над Бразилией
1 из 10

При частичном затмении, в отличие от полного, в тень Земли попадает не вся Луна.

© REUTERS / Adriano Machado
© AP Photo / Kamran Jebreili

Максимальная фаза затмения наступила с половины первого ночи по московскому времени.

Люди наблюдают за частичным лунным затмением через телескоп в Дубае
2 из 10

Максимальная фаза затмения наступила с половины первого ночи по московскому времени.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© AP Photo / Eraldo Peres

Именно тогда больше половины лунного диска оказалось затенена.

Частичное лунное затмение в небе над Бразилией
3 из 10

Именно тогда больше половины лунного диска оказалось затенена.

© AP Photo / Eraldo Peres
© AP Photo / Andrew Medichini

Люди наблюдают за лунным затмением в Риме.

Люди наблюдают за частичным лунным затмением в Риме
4 из 10

Люди наблюдают за лунным затмением в Риме.

© AP Photo / Andrew Medichini
© REUTERS / Ueslei Marcelino

В темноту погрузились почти все лунные моря.

Частичное лунное затмение в небе над Бразилией
5 из 10

В темноту погрузились почти все лунные моря.

© REUTERS / Ueslei Marcelino
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Граница тени прошла по морям Влажности, Облаков, Нектара и Изобилия.

Частичное лунное затмение в небе над Буэнос-Айресом
6 из 10

Граница тени прошла по морям Влажности, Облаков, Нектара и Изобилия.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Из больших кратеров на поверхности Луны выделялся лишь Тихо со своей знаменитой лучевой системой.

Частичное лунное затмение в небе над Швейцарией
7 из 10

Из больших кратеров на поверхности Луны выделялся лишь Тихо со своей знаменитой лучевой системой.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© REUTERS / Manuel Silvestri

Астрономическое явление увидели жители большей части Европы, Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.

Частичное лунное затмение в небе над Венецией
8 из 10

Астрономическое явление увидели жители большей части Европы, Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2019 / APA/ Georg Hochmuth

Затмение можно было наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов.

Люди ждут частичное лунное затмение в Вене
9 из 10

Затмение можно было наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов.

© AFP 2019 / APA/ Georg Hochmuth
© AP Photo / Petros Karadjias

Следующего лунного затмения жителям европейской части России придется ждать до 2025 года.

Частичное лунное затмение в небе над Никосией
10 из 10

Следующего лунного затмения жителям европейской части России придется ждать до 2025 года.

© AP Photo / Petros Karadjias
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