Ученые ДВФУ научат ЭРА-ГЛОНАСС распознавать голосовые команды

Сейчас активировать систему и вызвать помощь пассажир может, нажав на кнопку. Есть также экстренный режим, когда система вызывает оператора автоматически в результате сильного удара.

Директор ШЦЭ ДВФУ Илья Мирин отметил, что суть работы в том, что машинный интеллект обработает максимальное количество вариантов произношения одних и тех же фраз — тембр, интонацию, громкость — и научится понимать, чего от неё хочет человек.