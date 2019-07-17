Пресс-конференция о ситуации в Ливии

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18 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Очередной этап наступления Ливийской национальной армии на Триполи: как будет развиваться ситуация в Ливии?"