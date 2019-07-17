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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации в Ливии

Вчера, 11:00
17
18 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Очередной этап наступления Ливийской национальной армии на Триполи: как будет развиваться ситуация в Ливии?"
Участники:
- координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан МАМЕДОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- эксперт по проблемам Ближнего Востока и Северной Африки Вячеслав МАТУЗОВ.

В апреле текущего года ситуация в Ливии существенно обострилась – командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, который находится под контролем Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Боевые действия, ставшие причиной беспокойства международного сообщества, переросли в позиционные бои и стали причиной значительного числа жертв, в том числе среди мирного населения. 14 июля было объявлено об очередном этапе наступления ЛНА на Триполи. Как будет развиваться ситуация? Как напряженность в Ливии влияет на регион? Возможен ли дипломатический диалог между сторонами?

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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