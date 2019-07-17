Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону

Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии. Архивное фото

Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии

© AP Photo / Jae C. Hong Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге заявило РИА Новости, что ценит желание жителя города Дегтярска Свердловской области установить табличку бывшему президенту США Ричарду Никсону.

Ранее правозащитник Сергей Зыков сообщил, что пенсионер Петр Кикилык хотел торжественно установить на здании Рудоуправления памятную доску о визите в город экс-президента США Ричарда Никсона. По данным активиста, мэрия города акцию не согласовала, после чего к месту, где мужчина хотел повесить табличку, приехали сотрудники полиции. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что мужчина был задержан. В отношении него составлен административный протокол.

"Некоторое время назад господин Кикилык сообщил генеральному консульству США в Екатеринбурге о своем намерении отметить визит вице-президента США Ричарда Никсона в Дегтярск в 1959 году, и мы ценим его желание осветить это историческое событие", - сообщили в генконсульстве США.

Также дипмиссия подчеркнула важность защиты свободы выражения мнений и собраний, закрепленных в Конституции РФ.