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РИА Новости

Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону

Вчера, 10:47
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© AP Photo / Jae C. HongРабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии
Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге заявило РИА Новости, что ценит желание жителя города Дегтярска Свердловской области установить табличку бывшему президенту США Ричарду Никсону.
Ранее правозащитник Сергей Зыков сообщил, что пенсионер Петр Кикилык хотел торжественно установить на здании Рудоуправления памятную доску о визите в город экс-президента США Ричарда Никсона. По данным активиста, мэрия города акцию не согласовала, после чего к месту, где мужчина хотел повесить табличку, приехали сотрудники полиции. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что мужчина был задержан. В отношении него составлен административный протокол.
Визит Президента США Ричарда Никсона в СССР
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На Урале задержали пенсионера, пытавшегося установить табличку Никсону
"Некоторое время назад господин Кикилык сообщил генеральному консульству США в Екатеринбурге о своем намерении отметить визит вице-президента США Ричарда Никсона в Дегтярск в 1959 году, и мы ценим его желание осветить это историческое событие", - сообщили в генконсульстве США.
Также дипмиссия подчеркнула важность защиты свободы выражения мнений и собраний, закрепленных в Конституции РФ.
"Хотя консульство не участвовало никаким образом в реализации планов господина Кикилыка, мы хотим вновь заявить о важности принятия и защиты общепризнанных ценностей, включая свободу выражения мнений и собраний, закрепленных в Конституции Российской Федерации, а также в международных соглашениях, подписанных Россией", - добавили в генконсульстве.
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Ричард НиксонСвердловская областьРоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
Кто-то еще не понял - ЧЕМ занимается консульство США в Екатеринбурге? Просто так, что ли постоянные скандалы именно там? Что дальше учудят жители Свердловской области?, гордящиеся, что их мимоходом посетили какие-нибудь западные деятели?
17 июля, 10:53
Наталья Бурова
1200001
Грин-карту уже почтой отправили или надо будет за ней лично приехать в генконсульство?
17 июля, 10:51
Naum Vygodsky
1000000
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