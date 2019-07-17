Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вводит еженедельную общественную зарядку, которая будет проходить по субботам на городских прудах, участие в ней планирует принимать и сам градоначальник, сообщает мэрия Хабаровска в среду.

"Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил войну гиподинамии. Он приглашает всех на утреннюю зарядку. Первое занятие состоится в субботу в 9 часов утра на городских прудах. Два тренера познакомят участников с элементами силовой тренировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субботние зарядки будут проходить еженедельно вплоть до октября.