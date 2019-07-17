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РИА Новости

С подтопленных территорий Тулуна за сутки откачали 30 тысяч кубометров воды

Вчера, 09:46
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ИРКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров воды откачали во вторник с подтопленных территорий в Тулуне Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в 8 муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек. На текущий момент подтопленными остаются 46 домов в городе Тулуне.
"За минувшие сутки три рабочие группы, задействованные в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, откачали 30 тысяч 280 кубометров воды с подтопленных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были также разобраны четыре аварийных дома и очищены от завалов 67 частных подворий и 150 метров дороги, вывезено 22 тысячи кубометров мусора. Для восстановления одного из участков дорожного полотна федеральной трассы Р-255 "Сибирь" доставлено 42 самосвала скальных пород. На среду запланированы аварийно-восстановительные мероприятия на 20 улицах Тулуна, продолжатся работы по засыпке заградительной дамбы на реке Ия.
Силами сводного эпизоотического отряда службы ветеринарии Иркутской области и военных в городе Тулуне и Тулунском районе обнаружено и утилизировано за сутки 136 павших животных, завершена дезинфекция крестьянско-фермерских хозяйств.
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