В Москве в среду возможны подтопления из-за дождей, сообщил синоптик

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Из-за обильных дождей, которые прогнозируются во вторую половину дня в среду, в Москве возможны подтопления, сказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Я бы особо не сгущал краски, но возможны подтопления в часы пик - с 18 до полуночи дожди. На город может пролиться 13-18 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы", - сказал Тишковец.
Он добавил, что температура в течение дня не превысит отметки в 20 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.