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РИА Новости

В Москве в среду возможны подтопления из-за дождей, сообщил синоптик

Вчера, 08:32
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Из-за обильных дождей, которые прогнозируются во вторую половину дня в среду, в Москве возможны подтопления, сказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Я бы особо не сгущал краски, но возможны подтопления в часы пик - с 18 до полуночи дожди. На город может пролиться 13-18 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы", - сказал Тишковец.
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Он добавил, что температура в течение дня не превысит отметки в 20 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
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