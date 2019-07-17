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РИА Новости

Лавров назвал центральное условие для урегулирования в Донбассе

Вчера, 05:32
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новые конфигурации внешней поддержки урегулирования в Донбассе возможны, если не будут размывать базовые Минские соглашения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Сейчас действуют два таких формата: минская Контактная группа и "нормандский формат". Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина - Россия - Германия - Франция ("нормандская" четверка) - США - Великобритания.
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"Абсолютно центральным условием (урегулирования) является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности. Для этого необходимо наладить конструктивную работу Контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск при содействии России и ОБСЕ. Тогда и задействование "нормандского" формата в поддержку Контактной группы будет эффективным. Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, эта позиция "была четко подтверждена президентом Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 10 июля".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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