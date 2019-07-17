Лавров назвал центральное условие для урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новые конфигурации внешней поддержки урегулирования в Донбассе возможны, если не будут размывать базовые Минские соглашения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Сейчас действуют два таких формата: минская Контактная группа и "нормандский формат". Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина - Россия - Германия - Франция ("нормандская" четверка) - США - Великобритания.
"Абсолютно центральным условием (урегулирования) является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности. Для этого необходимо наладить конструктивную работу Контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск при содействии России и ОБСЕ. Тогда и задействование "нормандского" формата в поддержку Контактной группы будет эффективным. Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, эта позиция "была четко подтверждена президентом Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 10 июля".