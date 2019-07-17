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РИА Новости

В Приморье выписали из больницы почти всех детей, отравившихся в лагере

Вчера, 05:29
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Почти всех из 25 госпитализированных детей, отдыхавших в лагере "Юнга" под Владивостоком, выписали из больницы, еще четверо ждут родителей из других регионов, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в "Юнге", где была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, базу временно закрыли. Власти сообщали, что 15 детей из лагеря госпитализированы. Прокуратура начала проверку. Следствие сообщило об отравлении 28 детей и начало проверку. Позже СК возбудил дело и уточнил, что госпитализировано 25 детей.
"В больнице осталось четыре ребёнка, остальных всех выписали. Оставшиеся дети - из других регионов, их должны забрать родители", - сказал собеседник агентства.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что решило обратиться в суд с исковым заявлением к ООО "Юнга" для защиты прав неопределенного круга потребителей. Законные представители пострадавших детей могут обратиться в управление с заявлением о защите их прав в суде, в том числе для возмещения вреда.
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