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РИА Новости

Опрос: в Москве персонал подбирают в два раза быстрее, чем в регионах

Вчера, 04:19
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© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу. Архивное фото
Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рекрутеры подбирают кандидатов на вакансии в Москве в среднем в два раза быстрее, чем в регионах, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, срок подбора персонала в регионах занимает от 79,9 дней на поиск топ-менеджеров до 18,4 дня на подбор подсобных рабочих. При этом подбор кандидатов в Москве занимает от 45,4 дня на поиск квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием до 6,7 дня на место подсобного рабочего.
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Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.
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