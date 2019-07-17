Опрос: в Москве персонал подбирают в два раза быстрее, чем в регионах

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рекрутеры подбирают кандидатов на вакансии в Москве в среднем в два раза быстрее, чем в регионах, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, срок подбора персонала в регионах занимает от 79,9 дней на поиск топ-менеджеров до 18,4 дня на подбор подсобных рабочих. При этом подбор кандидатов в Москве занимает от 45,4 дня на поиск квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием до 6,7 дня на место подсобного рабочего.