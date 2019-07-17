Пожаловавшиеся врачам в крымском лагере дети приехали из Казани

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Дети, обратившиеся с жалобами к медикам в лагере под Евпаторией, приехали из Казани, точная причина ухудшение их самочувствия не определена, сообщил РИА Новости директор лагеря Ренат Каюмов.

Ранее сообщалось, что около 40 детей доставлены в больницы с признаками пищевого отравления из лагеря под Евпаторией. При этом в городской администрации сообщили, что известно о госпитализации 34 детей, из которых трое в реанимации. Директор лагеря сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, а сейчас все они в лагере спят.

"Дети, насколько мне известно, приехали из Казани. Все они разного возраста. Школьники. Пока неизвестно, что у них - отравление или какая-то вирусная штука. Нет никаких подтверждений. Весь лагерь ждет, что это такое", - сказал Каюмов.

"Так у нас устроено: если ребенок обращается даже с малейшим подозрением на отравление, то мы обязаны вести в больницу. Столовую нашу сегодня перешерстили всю. Проверили меню, продукты, санитарные книжки. Сразу отреагировали. Взяли анализы, ждем результатов", - рассказал директор.

Каюмов также рассказал, что в эти дни в лагере идет заезд, многие дети добираются издалека.

"У нас местных детей нет. У нас дети приезжают отовсюду: Казань, Сахалин, Камчатка, Нижневартовск и так далее. Кто с дороги, у кого акклиматизации и так далее. Если из 700 детей было около 40 обращений - это еще не говорит о том, что у нас тут эпидемия. Нас не закрыли, проверки регулярно проводятся", - сказал директор.

По его словам, вожатые и педагоги готовы к работе в штатном режиме.