Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T01:33Z
https://ria.ru/20190717/1556593643.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155596/55/1555965557_0:224:3071:1951_1036x0_80_0_0_3e81164b70fb3c4c70290240b08c7528.jpg
РИА Новости

Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров

01:33
185
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации говорит о том, что провокации русофобского меньшинства уже набили оскомину здравомыслящему большинству, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы. Это, конечно, омрачает атмосферу, не способствует налаживанию в Ассамблее конструктивной работы", - заявил он в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
"Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры. Об этом свидетельствует принятое на июньской сессии Ассамблеи решение о восстановлении полномочий российской делегации без каких-либо изъятий", - добавил Лавров.
Министр пояснил, что Россия осуществляет выплаты в бюджет Совета Европы, отдельных взносов в Парламентскую ассамблею Совета Европы нет. Расходы на деятельность ПАСЕ из общего бюджета Совета Европы "весьма незначительны".
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
28 июня, 08:00
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Что касается выгод России от членства в Совете Европы, то речь идет о совершенствовании национальной правовой системы, решении ряда социальных задач и вопросов гуманитарного характера, борьбе с коррупцией.
"Если говорить по существу, то членство в Совете Европы имеет конкретную положительную отдачу для наших граждан и для страны в целом", - заявил министр.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 июня, 08:00
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
000001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
Лента
новостей
В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Слуцкий прокомментировал призыв ЕС к России взять вину за крушение MH17
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
Кальтабелотта, Сицилия
На Сицилии хотят возродить город-призрак
Регионы России. Крым
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
01:51В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
01:49Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
01:44Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
01:33Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
01:28Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
01:27На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
01:23Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
01:19Макрон назначил нового министра экологии
01:10Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
01:08Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
01:04СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
01:02В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
00:56Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
00:52В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
00:48Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
00:45Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей
00:40Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
00:37Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
00:27В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов
Лента новостейМолния