Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации говорит о том, что провокации русофобского меньшинства уже набили оскомину здравомыслящему большинству, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы. Это, конечно, омрачает атмосферу, не способствует налаживанию в Ассамблее конструктивной работы", - заявил он в письменном интервью газете " Аргументы и факты ".

"Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры. Об этом свидетельствует принятое на июньской сессии Ассамблеи решение о восстановлении полномочий российской делегации без каких-либо изъятий", - добавил Лавров.

Министр пояснил, что Россия осуществляет выплаты в бюджет Совета Европы, отдельных взносов в Парламентскую ассамблею Совета Европы нет. Расходы на деятельность ПАСЕ из общего бюджета Совета Европы "весьма незначительны".

Что касается выгод России от членства в Совете Европы, то речь идет о совершенствовании национальной правовой системы, решении ряда социальных задач и вопросов гуманитарного характера, борьбе с коррупцией.

"Если говорить по существу, то членство в Совете Европы имеет конкретную положительную отдачу для наших граждан и для страны в целом", - заявил министр.