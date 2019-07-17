Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не навязывает свое гражданство, жители Донбасса самостоятельно принимают решение, обращаться ли за ним, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"При принятии подобных решений в расчет берутся, прежде всего, гуманитарные соображения. Именно они предопределили введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которое было оформлено в апреле соответствующим Указом Президента Российской Федерации", - сообщил Лавров в письменном интервью газете " Аргументы и факты ".

"В результате объявленной Киевом блокады люди, проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оказались в невыносимых жизненных условиях. Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Лишили электоральных прав – на территориях не были организованы ни избирательные комиссии, ни избирательные участки. Другими словами, Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства", - добавил министр.

Он сказал, что в сложившихся условиях долгом России было "поддержать этих людей", а получение российского гражданства "позволит им решать насущные проблемы".

При этом глава МИД отметил, что "Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины", "каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно".