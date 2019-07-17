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РИА Новости

Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров

01:23
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не навязывает свое гражданство, жители Донбасса самостоятельно принимают решение, обращаться ли за ним, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"При принятии подобных решений в расчет берутся, прежде всего, гуманитарные соображения. Именно они предопределили введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которое было оформлено в апреле соответствующим Указом Президента Российской Федерации", - сообщил Лавров в письменном интервью газете "Аргументы и факты".
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"В результате объявленной Киевом блокады люди, проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оказались в невыносимых жизненных условиях. Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Лишили электоральных прав – на территориях не были организованы ни избирательные комиссии, ни избирательные участки. Другими словами, Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства", - добавил министр.
Он сказал, что в сложившихся условиях долгом России было "поддержать этих людей", а получение российского гражданства "позволит им решать насущные проблемы".
При этом глава МИД отметил, что "Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины", "каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно".
Кроме того, заявил он, что в шаге России "нет ничего нового", ряд европейских государства, в частности Польша, Венгрия и Румыния, "на протяжении многих лет осуществляет эту практику".
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМИД РФРоссияВ мире
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