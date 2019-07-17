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РИА Новости

Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей

01:10
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что заверения Киева о готовности выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после выборов в Верховную Раду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сигналы, направлявшиеся президентом Владимиром Зеленским в период (президентской) избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду", - заявил Лавров в интервью "Аргументам и фактам".
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По его оценке, "главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права".
"Все это зафиксировано в минском "Комплексе мер", - напомнил Лавров.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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