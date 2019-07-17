Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что заверения Киева о готовности выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после выборов в Верховную Раду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сигналы, направлявшиеся президентом Владимиром Зеленским в период (президентской) избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду", - заявил Лавров в интервью " Аргументам и фактам ".

По его оценке, "главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права".

"Все это зафиксировано в минском "Комплексе мер", - напомнил Лавров.