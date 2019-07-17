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РИА Новости

Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"

00:40
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делать прогнозы о будущем отношений РФ и США - дело неблагодарное: Вашингтон до настоящего времени вел себя непоследовательно, а в ближайшей перспективе влияние будет оказывать и президентская гонка 2020 года в США, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многие американские политики пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий и используют этот фактор во внутриполитической борьбе. Мы понимаем, что она будет только обостряться по мере приближения президентских выборов 2020 года. Тем не менее, опускать руки не намерены. Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами, несмотря на трудности",- сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Он отметил, что "в ближайшем будущем вряд ли" стоит ожидать потепления.

Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей – процесс обоюдный. Это всегда движение навстречу друг другу. Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно... Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
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На американской стороне "ситуация весьма запутанная", пояснил министр. Он обратил внимание, что хоть президент Трамп и говорит о заинтересованности "поладить с Россией", однако далеко не все в Вашингтоне разделяют его настрой.
"Важно, что президенты России и США разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. (Но) в целом приходится признать, что Вашингтон ведет себя непоследовательно, а зачастую и непредсказуемо. Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США – дело неблагодарное. Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением", - резюмировал глава МИД РФ.
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