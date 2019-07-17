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РИА Новости

В ОБСЕ подтвердили использование силовиками беспилотников в Донбассе

00:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске. Архивное фото
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали использование украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе, сообщается в опубликованном отчете наблюдателей миссии.
Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила об активизации воздушной разведки со стороны ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Миссия зафиксировала (на подконтрольной Киеву территории - ред.) одного мужчину в камуфляжной одежде с пультом управления, осуществлявшего посадку БПЛА (квадрокоптер серого цвета) возле автомобиля", - говорится в отчете наблюдателей.
Уточняется, что факт был зафиксирован на восточной окраине подконтрольного ВС Украины населенного пункта Попасная близ линии соприкосновения в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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