В ОБСЕ подтвердили использование силовиками беспилотников в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали использование украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе, сообщается в опубликованном отчете наблюдателей миссии.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила об активизации воздушной разведки со стороны ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Миссия зафиксировала (на подконтрольной Киеву территории - ред.) одного мужчину в камуфляжной одежде с пультом управления, осуществлявшего посадку БПЛА (квадрокоптер серого цвета) возле автомобиля", - говорится в отчете наблюдателей.

Уточняется, что факт был зафиксирован на восточной окраине подконтрольного ВС Украины населенного пункта Попасная близ линии соприкосновения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.