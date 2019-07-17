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РИА Новости
Туризм

В Австралии дети угнали автомобиль, чтобы отправиться в путешествие

Вчера, 02:15
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CC BY 2.0 / Phil Whitehouse / Only seen at dusk, will have to wait until laterЗнак, предупреждающий водителей о появлении вомбатов на дороге в Австралии
Знак, предупреждающий водителей о появлении вомбатов на дороге в Австралии
CC BY 2.0 / Phil Whitehouse / Only seen at dusk, will have to wait until later
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В австралийском городе Рокхемптон четверо детей угнали автомобиль для того, чтобы поехать в путешествие. Полицейские задержали их в 930 километрах от дома, сообщает Travel and Leisure.
Когда полиция обнаружила детей, они заперли двери автомобиля и отказывались выходить. Стражу правопорядка пришлось разбить окно при помощи дубинки. В машине находились три мальчика и одна девочка в возрасте от десяти до четырнадцати лет.
Как выяснилось, ребята остановились заправить машину на бензоколонке, но уехали, не заплатив. При этом работники обратили внимание, что водитель был слишком мал ростом, и решили позвонить в полицию. Параллельно с этим родители одного из ребят нашли дома письмо, в котором ребенок написал, что возьмет машину, немного наличных и удочки.
Согласно законам штата Квинсленд, вождение автомобиля запрещено без прав, а получить их можно лишь по достижении 17 лет.
Как сообщает издание, детей задержали, но не арестовали.
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