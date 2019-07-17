Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:48Z
https://ria.ru/20190717/1556569998.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

18 июля: Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

10:00
33
Религиозные праздники 18 июля
Преподобный Сергий (в миру Варфоломей) — монах, основатель Троицкого монастыря под Москвой, преобразователь русского монашества и один из самых известных и почитаемых в мире русских святых.
Согласно церковной традиции, датой его рождения считается 3 мая 1314 года, хотя документального подтверждения этому нет: основной источник сведений о подвижнике является — житие, написанное его учеником Епифанием Премудрым около 1418 — не указывает ни точного места, ни даты его рождения. Принято считать, что он — уроженец села Варницы, родился в боярской, но вскоре обедневшей семье, в которой, кроме него было еще два сына. Обеднев, все они перебрались в город Радонеж.
Вообще, внешними событиями жизнь преподобного Сергия не богата. С юности мечтал о монашестве, но по просьбе родителей, оставшихся на его попечении, отложил осуществление мечты до их кончины. Потом, пожив немного с овдовевшим братом в монастыре, уговорил его попробовать совсем удалиться от мира. Вместе они поселились в лесу на холме Маковец у реки Кончуры, построили там деревянную церковь во имя Святой Троицы, но брат скоро не выдержал и сбежал в Москву, в Богоявленский монастырь. А Варфоломей остался. Знакомый игумен Митрофан постриг его в монахи с именем Сергий, и через пару лет к нему стали присоединяться другие иноки.
Образовалась монашеская община, потом монастырь, Сергия избрали игуменом. Жили строго — молились, трудились. Слава обители и ее настоятеля росла, в нее стали стекаться паломники, начали селиться по соседству, появились щедрые жертвователи, а у Сергия — ученики. Он ввел в монастыре общинножительный устав, принятый потом во многих русских монастырях: не принося с собой из мира никакого имущества, троицкие иноки должны были добывать себе пропитание тяжелым трудом, пример которого подавал сам игумен, обладавший большой физической силой и необходимыми в сельском быту знаниями.
Сергий мирил враждовавших друг с другом князей, отказался стать митрополитом Московским, когда ему предлагали, основал, кроме Троицкого, еще несколько монастырей и послал в них своих учеников, которые, в свою очередь учредили еще более 40 обителей.
Так, в трудах, воздержании и молитве, как сообщает Епифаний Премудрый, достиг преподобный глубокой старости, предупредил братию о своей скорой кончине и "безмолствовать начал", а перед самой смертью призвал всех, дал наставления, причастился и 25 сентября 1392 года скончался. Почитать его как святого начали еще до того, как на Руси появилась практика канонизации.
А 5 июля (18 июля по новому стилю) 142 года, по свидетельству Пахомия Логофета, были обретены его нетленные мощи, ставшие главной святыней Троице-Сергиева монастыря. До XX века их всего три раза выносили за его ограду — дважды в XVIII веке, спасая от пожара, и в 1812 году, во время войны с Наполеоном.
Но в 1919 году в целях борьбы с "религиозным дурманом" началась кампания "вскрытия мощей". Не избежали общей участи и останки преподобного Сергия. Только главу святого верующим удалось спрятать, а мощи его стали экспонатом Сергиевского историко-художественного музея. В 1941 году их вместе с музейными фондами эвакуировали в Соликамск и только после войны, в 1946 году, вернули Церкви. С тех пор они навсегда обрели свое место в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
000000
Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
РИА
Новости
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Лента
новостей
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Крымский мост
Пушков ответил на слова Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
01:51В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
01:49Лавров потребовал освобождения и полного восстановления прав Вышинского
01:44Путин принял решение об усилении мер соцзащиты военнослужащих-контрактников
01:33Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, отметил Лавров
01:28Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
01:27На границе Судана и Южного Судана погиб миротворец ООН
01:23Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, заявил Лавров
01:19Макрон назначил нового министра экологии
01:10Лавров выразил надежду на выполнение Киевом минских договоренностей
01:08Источник назвал проблему, вызвавшую перенос пуска "Протона-М"
01:04СМИ сообщили о резком росте закредитованности россиян
01:02В Совфеде заявили о глубоких противоречиях в Евросоюзе
00:56Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии
00:52В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
00:48Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке
00:45Директор крымского лагеря опроверг сообщения о госпитализации детей
00:40Лавров назвал прогнозирование отношений с США "неблагодарным делом"
00:37Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
00:27В Италии осудили рэперов, ограбивших и избивших своих фанатов
Лента новостейМолния