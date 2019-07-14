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РИА Новости

В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Вчера, 21:09
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после ДТП с автобусом в Башкирии, где погибли люди, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Автобус, как сообщили в ГИБДД, перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась. В МЧС РФ сообщили о пяти погибших и пяти пострадавших, ГИБДД уточняло, что число пострадавших - 10 человек, в СК информировали о девяти пострадавших и пяти погибших.
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"Возбуждено уголовное дело... по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Архангельском районе Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Петренко отметила, что уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СК РФ.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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