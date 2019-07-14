В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после ДТП с автобусом в Башкирии, где погибли люди, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Автобус, как сообщили в ГИБДД, перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась. В МЧС РФ сообщили о пяти погибших и пяти пострадавших, ГИБДД уточняло, что число пострадавших - 10 человек, в СК информировали о девяти пострадавших и пяти погибших.

"Возбуждено уголовное дело... по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Архангельском районе Республики Башкортостан", - сообщила Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".