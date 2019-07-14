СПЧ контролирует ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возьмет на контроль ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли из Москвы в Чечню для замужества, если эта информация подтвердится, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы ее родители насильно увезли в Чечню для замужества.

"Совет возьмет на контроль эту ситуацию, если подтвердятся данные о ней, потому что насилие в отношении другого человека, если оно покрывается властными структурами, то, безусловно, это безобразие, и с этим надо бороться", - сказал РИА Новости Федотов.