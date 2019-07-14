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РИА Новости

СПЧ контролирует ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню

Вчера, 20:41
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) возьмет на контроль ситуацию с девушкой, которую якобы насильно увезли из Москвы в Чечню для замужества, если эта информация подтвердится, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летнюю девушку из Москвы ее родители насильно увезли в Чечню для замужества.
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"Совет возьмет на контроль эту ситуацию, если подтвердятся данные о ней, потому что насилие в отношении другого человека, если оно покрывается властными структурами, то, безусловно, это безобразие, и с этим надо бороться", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, если человек совершеннолетний, то насилие над ним родителей или посторонних является нарушением закона. "Никто не может никого ни к чему принуждать. Это правонарушение как минимум административное", - добавил глава Совета.
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СПЧМихаил ФедотовМоскваЧечняПроисшествия
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