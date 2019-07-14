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РИА Новости

Эксперт: результаты регистрации кандидатов в МГД станут известны на днях

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗал заседаний в здании Московской городской Думы
Зал заседаний в здании Московской городской Думы
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Проверка подписей, собранных кандидатами в депутаты Мосгордумы, не окончена, окончательные результаты станут известны в ближайшие дни, заявил РИА Новости Павел Данилин, директор Центра политического анализа (ЦПА).
"Пока не было принято никаких официальных решений по регистрации оппозиционных депутатов, которые сегодня вывели людей на митинг в Москве. Проверка собранных подписей не окончена", – сказал он.
Павел Данилин пояснил, что при проверке голосов, отданных за некоторых кандидатов, действительно было выявлено до 15% бракованных подписей. В частности, речь идет о кандидате в депутаты по 43-му избирательному округу Любови Соболь.
"У Любови Соболь было выявлено около 15% бракованных голосов", – сообщил Данилин и добавил, что в случае снятия кандидатов с выборов они могут оспорить решение Мосизберкома в суде.
Однако, считает он, пока не были объявлены окончательные результаты выборов, выводить людей на улицы и устраивать митинги не только преждевременная, но и ненужная мера.
"Это попытка устроить хайп, попытка политического шантажа вместо грамотно выстроенной предвыборной кампании и более продуманной работы с избирателями", – подчеркнул Павел Данилин.
В то же время он отметил, что регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит достаточно активно, а проверку в Мосизбиркоме могут не пройти не только оппозиционные депутаты.
"Кандидаты получают корочки, регистрируются, все это можно видеть в их блогах в социальных сетях", – сказал он.
Ранее рядом оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, в том числе Константином Янкаускасом, Юлией Галяминой, Дмитрием Гудковым, Иваном Ждановым, Сергеем Митрохиным, Любовью Соболь, Ильей Яшиным, в соцсетях была распространена информация о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". В митинге приняло участие около тысячи человек.
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РИА Новости. Итоги дняДмитрий ГудковСергей МитрохинМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПолитика
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