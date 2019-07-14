Эксперт: результаты регистрации кандидатов в МГД станут известны на днях

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Проверка подписей, собранных кандидатами в депутаты Мосгордумы, не окончена, окончательные результаты станут известны в ближайшие дни, заявил РИА Новости Павел Данилин, директор Центра политического анализа (ЦПА).

"Пока не было принято никаких официальных решений по регистрации оппозиционных депутатов, которые сегодня вывели людей на митинг в Москве. Проверка собранных подписей не окончена", – сказал он.

Павел Данилин пояснил, что при проверке голосов, отданных за некоторых кандидатов, действительно было выявлено до 15% бракованных подписей. В частности, речь идет о кандидате в депутаты по 43-му избирательному округу Любови Соболь.

"У Любови Соболь было выявлено около 15% бракованных голосов", – сообщил Данилин и добавил, что в случае снятия кандидатов с выборов они могут оспорить решение Мосизберкома в суде.

Однако, считает он, пока не были объявлены окончательные результаты выборов, выводить людей на улицы и устраивать митинги не только преждевременная, но и ненужная мера.

"Это попытка устроить хайп, попытка политического шантажа вместо грамотно выстроенной предвыборной кампании и более продуманной работы с избирателями", – подчеркнул Павел Данилин.

В то же время он отметил, что регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит достаточно активно, а проверку в Мосизбиркоме могут не пройти не только оппозиционные депутаты.

"Кандидаты получают корочки, регистрируются, все это можно видеть в их блогах в социальных сетях", – сказал он.