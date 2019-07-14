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РИА Новости

В Тверской области завели дело после гибели людей при крушении дельталета

Вчера, 19:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате крушения дельталета в Тверской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в воскресенье утром вблизи деревни Киселево Тверской области упал дельталет, двое находившихся на борту мужчин скончались.
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"По факту крушения дельталета в Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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