Берлин, Париж и Лондон обеспокоены риском развала иранской сделки из-за США

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Берлин, Париж и Лондон обеспокоены риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения, говорится в заявлении лидеров глав государств и правительств ФРГ, Франции и Великобритании.

"Сегодня мы обеспокоены из-за рисков, связанных с тем, что СВПД под давлением санкций, введенных США, и впоследствии решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения продолжит разваливаться", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

В документе говорится, что Берлин, Париж и Лондон "крайне обеспокоены решением Ирана превысить объемы обогащаемого урана и хранения его сверх допустимых норм".