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РИА Новости

Берлин, Париж и Лондон обеспокоены риском развала иранской сделки из-за США

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Берлин, Париж и Лондон обеспокоены риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения, говорится в заявлении лидеров глав государств и правительств ФРГ, Франции и Великобритании.
"Сегодня мы обеспокоены из-за рисков, связанных с тем, что СВПД под давлением санкций, введенных США, и впоследствии решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения продолжит разваливаться", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.
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В документе говорится, что Берлин, Париж и Лондон "крайне обеспокоены решением Ирана превысить объемы обогащаемого урана и хранения его сверх допустимых норм".
Подчеркивается, что "евротройка" глубоко обеспокоена "нападениями в Персидском заливе и в других местах, а также ухудшением ситуации с безопасностью в регионе".
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