American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября, сообщает телеканал Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября, сообщает телеканал CNBC

Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines.

"American Airlines исключила Boeing 737 MAX из своего расписания до начала ноября", - передает канал.

На счету авиакомпании содержится 24 самолета Boeing 737 MAX.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.