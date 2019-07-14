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РИА Новости

American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

Вчера, 18:15
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© AFP 2019 / Getty Images/Mario TamaСамолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Южной Калифорнии
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Южной Калифорнии
© AFP 2019 / Getty Images/Mario Tama
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Южной Калифорнии . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября, сообщает телеканал CNBC.
Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines.
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"American Airlines исключила Boeing 737 MAX из своего расписания до начала ноября", - передает канал.
На счету авиакомпании содержится 24 самолета Boeing 737 MAX.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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