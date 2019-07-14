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РИА Новости

В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений

Вчера, 18:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человекa погибли, 31 получил ранения различной степени тяжести в результате аварии, которая произошла в парке развлечений в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат), сообщает в воскресенье издание Indian Express.
Согласно его данным, причиной гибели людей стало обрушение одного из аттракционов. Спасательная операция на месте аварии продолжалась несколько часов. Отмечается, что к настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.
Что именно спровоцировало обрушение аттракциона, пока не ясно. Полиция ведёт расследование случившегося.
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке Сокольники
22 июня, 14:33
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке "Сокольники"
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