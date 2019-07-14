Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T18:10Z
https://ria.ru/20190714/1556505573.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150235/99/1502359985_0:147:3120:1902_1036x0_80_0_0_45a3198c23fd5775fcf48cbb7c9b08ad.jpg
РИА Новости

Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров

Вчера, 18:10
1067
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКарта Сбербанка Visa
Карта Сбербанка Visa
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Карта Сбербанка Visa. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная платежная система Visa сообщила о пересмотре межбанковской комиссии на ряд товаров в целях стимулирования безналичных расчетов в РФ.
Ранее в воскресенье издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Visa с 1 октября снизит комиссии при оплате картами автомобилей, недвижимости и покупок в школах, больницах и аптеках. По данным издания, комиссии составит 0,8%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки для автомобилей и недвижимости, 1,3% — для аптек, 1% — для образовательных услуг, 1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения.
Оплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты
13 апреля, 10:17
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
"Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема", - сообщили в платежной системе в ответ на запрос РИА Новости.
Это не первое снижение межбанковской комиссии со стороны Visa в этом году - платежная система с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизила до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были ее партнерами.
Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", что активизировало обсуждение этой темы. В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров. По их итогам Банк России направил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении социально значимых товаров и услуг (образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
12 июля, 12:40
Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России
2630222
Обсудить 0
Visa, Inc.РоссияЭкономика
Рекомендуем
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
Эксперты предположили, с чем связан сбой в Galileo
РИА
Новости
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД
Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы, отмечают эксперты
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Лента
новостей
Московская городская избирательная комиссия
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
Офис банка Открытие в Москве
Банк "ФК Открытие" попросил суд арестовать имущество бывшего руководства
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
Власти Петербурга попросили справку, что Борис Стругацкий был писателем
Турецкий повар отправил Путину пирог в благодарность за поставки С-400
Турецкий повар отправил Путину пирог в благодарность за поставки С-400
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
В Челябинской области полицейские спасли 33 человека на пожаре
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" заподозрили в мошенничестве
10:07Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут
10:07Журнал "ОК!" стал частью медиахолдинга "ЖАРА"
10:05В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП
Лента новостейМолния