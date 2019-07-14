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РИА Новости

В Тверской области проверят обстоятельства крушения дельталета

Вчера, 15:57
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после крушения дельталета в Тверской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным СК РФ, в воскресенье около 06:00 в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района были обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту были два жителя Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались.
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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением дельталета в Тверской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Тверская межрайонная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.
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