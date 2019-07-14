В Тверской области проверят обстоятельства крушения дельталета

Дельтапланериста забыли пристегнуть. Этот полет он запомнит надолго Житель американского штата Флорида Крис Гурски решил отправиться на отдых в Швейцарию. Этот отпуск он запомнит на всю жизнь: американец решился на полет на дельтаплане, который чуть не стал для него фатальным.