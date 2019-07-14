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РИА Новости

В ГД прокомментировали слова о триумфе Путина при поставках С-400 в Турцию

Вчера, 14:51
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Отношения России и Турции активно развиваются, в том числе и в сфере закупки вооружений. Об этом заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"У нас есть много совпадающих интересов на Ближнем Востоке <…> Поэтому военно-техническое сотрудничество, как часть этих отношений, будет всё больше, я думаю, усиливаться. Это естественный процесс", — отметил он.
Двенадцатого июля турецкое Минобороны сообщило о старте поставок российских С-400 в страну. Как отметил профессор политологии Томас Егер в статье для газеты Focus Online, это является "огромной победой" для российского лидера Владимира Путина.
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Антон МорозовС-400 «Триумф»Владимир ПутинТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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