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РИА Новости

В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике силовиков

Вчера, 14:45
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"В нарушение минских договорённостей противник активно продолжает использование беспилотных летательных аппаратов. В районе населенного пункта Обозное (под контролем ЛНР - ред.) нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа "Квадрокоптер", - сообщил Филипоненко.
Офицер пресс-службы уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами Народной милиции.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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