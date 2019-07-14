В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике силовиков

ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"В нарушение минских договорённостей противник активно продолжает использование беспилотных летательных аппаратов. В районе населенного пункта Обозное (под контролем ЛНР - ред.) нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа "Квадрокоптер", - сообщил Филипоненко.
Офицер пресс-службы уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами Народной милиции.