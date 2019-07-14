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2019-07-14T14:20Z
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РИА Новости

Два человека получили ранения при обстреле, заявили в ДНР

Вчера, 14:20
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье в управлении Народной милиции ДНР.
Ранее в республике заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Блокпост украинских военных в населенном пункте Амвросиевка Донецкой области
Вчера, 02:12
Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР
"В результате обстрелов двое мирных жителей (подконтрольных ДНР) населенных пунктов Саханка и Докучевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения", - сказал представитель Народной милиции.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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