Два человека получили ранения при обстреле, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье в управлении Народной милиции ДНР.
Ранее в республике заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"В результате обстрелов двое мирных жителей (подконтрольных ДНР) населенных пунктов Саханка и Докучевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения", - сказал представитель Народной милиции.