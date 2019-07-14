Нетаньяху пригрозил "сокрушительным военным ударом" движению "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести "сокрушительный военный удар" по Ливану и ливанскому движению "Хезболлах", если то рискнет претворить в жизнь угрозы, озвученные его лидером.

В интервью, которое транслировал в пятницу телеканал "Аль-Манар" генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла демонстрировал на карте крупнейшие города Израиля, находящиеся, по его словам, "в зоне досягаемости наших ракет".

"Мы слышали слова Насруллы относительно его агрессивных планов. Должно быть ясно: если "Хезболлах" сотворит такую глупость и атакует Израиль, мы нанесем по нему и Ливану сокрушительный военный удар", - сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

"В отличие от Насруллы я не собираюсь детализировать наши планы", - добавил он.

Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов израильтяне называют своим самым опасным противником на севере, несмотря на то что в последние годы оно направило значительную часть своих военизированных формирований в Сирию на поддержку президента Башара Асада.