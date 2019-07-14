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РИА Новости

Нетаньяху пригрозил "сокрушительным военным ударом" движению "Хезболлах"

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести "сокрушительный военный удар" по Ливану и ливанскому движению "Хезболлах", если то рискнет претворить в жизнь угрозы, озвученные его лидером.
В интервью, которое транслировал в пятницу телеканал "Аль-Манар" генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла демонстрировал на карте крупнейшие города Израиля, находящиеся, по его словам, "в зоне досягаемости наших ракет".
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"Мы слышали слова Насруллы относительно его агрессивных планов. Должно быть ясно: если "Хезболлах" сотворит такую глупость и атакует Израиль, мы нанесем по нему и Ливану сокрушительный военный удар", - сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.
"В отличие от Насруллы я не собираюсь детализировать наши планы", - добавил он.
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9 июля, 18:46
США ввели санкции против представителя "Хезболлах" и ливанских политиков
Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов израильтяне называют своим самым опасным противником на севере, несмотря на то что в последние годы оно направило значительную часть своих военизированных формирований в Сирию на поддержку президента Башара Асада.
В последний раз Израиль воевал с "Хезболлах" в 2006 году и оценивает 33-дневный конфликт, известный как Вторая ливанская война, как далеко не самую успешную из своих кампаний. После ее окончания стороны в целом соблюдают перемирие на ливано-израильской границе, однако израильтяне признают, что многократно бомбили караваны с оружием, которые Иран пытался переправить "Хезболлах" через Сирию. В декабре-январе они также нашли и уничтожили несколько подземных туннелей, строившихся, как считается, "Хезболлах" для заброски диверсионных групп в пределы Израиля.
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