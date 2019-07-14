Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией

Он напомнил, как несколько лет назад в эфире "России 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в перспективе Турция выйдет из Североатлантического альянса, войдет в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Таможенного союза и может стать ближе России, чем Белоруссия, Киргизия и Армения.