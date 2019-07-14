Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал перспективу развития отношений с Турцией.
Он напомнил, как несколько лет назад в эфире "России 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в перспективе Турция выйдет из Североатлантического альянса, войдет в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Таможенного союза и может стать ближе России, чем Белоруссия, Киргизия и Армения.
"Тогда казалось утопией, а сейчас?"
Свой комментарий телеведущий опубликовал на фоне появившейся в газете Focus Online статьи немецкого политолога Томаса Егера. Эксперт выразил мнение, что начало поставок Анкаре российских С-400 "вбило клин" в НАТО.
По его словам, нельзя исключать, что спор вокруг зенитно-ракетных комплексов может спровоцировать выход Турции из альянса, что станет "огромной победой", "триумфом" Владимира Путина и "геостратегической потерей" для НАТО.