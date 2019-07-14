В Крыму прокомментировали заявление Мураева о последствиях блокады Украиной

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о негативных последствиях киевской блокады Крыма.
По его словам, политик озвучил "банальные вещи" в преддверии внеочередных парламентских выборов.
Парламентарий также отметил, что, благодаря действиям российских властей и поддержке всей страны, попытка блокады полуострова только сплотила севастопольцев и крымчан. Он выразил мнение, что действия Порошенко в отношении жителей полуострова показали, что еще в 2015 году в Киеве смирились с тем, что Севастополь и Крым теперь российские.
"А все остальное — это спекуляции и очередной повод "засветиться" в СМИ, до хрипоты подискутировать на площадках украинских ток-шоу, поднять рейтинг перед парламентскими выборами. Крым теперь — это вечная, универсальная тема для украинского политического трагифарса".
Ранее в эфире телеканала "НАШ" Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для Украины. Так, подобными действиями власть, правительство, парламент и президент Украины оттолкнули от себя людей, которых они не ассоциируют с этой страной.
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