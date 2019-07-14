В Крыму прокомментировали заявление Мураева о последствиях блокады Украиной

Парламентарий также отметил, что, благодаря действиям российских властей и поддержке всей страны, попытка блокады полуострова только сплотила севастопольцев и крымчан. Он выразил мнение, что действия Порошенко в отношении жителей полуострова показали, что еще в 2015 году в Киеве смирились с тем, что Севастополь и Крым теперь российские.