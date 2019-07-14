В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех

СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в цехе по производству сои, где горели емкости с маслом, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 17.56 в субботу диспетчеру поступило сообщение, что происходит горение нежилого помещения в поселке Белозерный в Краснодаре.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они установили, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. В 20.04 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В 21.44 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

"В 04.14 14 июля ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены группировка РСЧС в количестве 78 человек, 24 единиц техники, от МЧС России 47 человек и 15 единиц техники. Поданы восемь стволов "Дельта" и два ствола-распылителя высокого давления для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения.