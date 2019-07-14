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РИА Новости

В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех

08:53
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© Фото : Информационное агентство "Живая Кубань"Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019
Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019
© Фото : Информационное агентство "Живая Кубань"
Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019
СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в цехе по производству сои, где горели емкости с маслом, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 17.56 в субботу диспетчеру поступило сообщение, что происходит горение нежилого помещения в поселке Белозерный в Краснодаре.
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К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они установили, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. В 20.04 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В 21.44 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
"В 04.14 14 июля ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены группировка РСЧС в количестве 78 человек, 24 единиц техники, от МЧС России 47 человек и 15 единиц техники. Поданы восемь стволов "Дельта" и два ствола-распылителя высокого давления для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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