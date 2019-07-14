СМИ: число жертв наводнений и оползней в Непале достигло 43 человек

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 43, еще 20 человек пострадали, сообщает агентство ANI.
Как сообщило агентство в Twitter, 24 человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о гибели в результате наводнений и оползней 32 человек.
#UPDATE Nepal Police: 43 people dead, 24 missing, & 20 injured due to flooding and landslide in the country, following incessant rainfall. pic.twitter.com/S4gtQGUjJA— ANI (@ANI) July 14, 2019
Министерство внутренних дел Непала ранее призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны, поскольку дожди продолжатся до воскресенья. По данным СМИ, стихия затронула 21 район страны. Как сообщалось ранее, власти эвакуировали свыше 800 человек.