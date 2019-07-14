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РИА Новости

СМИ: число жертв наводнений и оползней в Непале достигло 43 человек

05:46
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© AP Photo / Niranjan ShresthaПоследствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 43, еще 20 человек пострадали, сообщает агентство ANI.
Как сообщило агентство в Twitter, 24 человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о гибели в результате наводнений и оползней 32 человек.
Министерство внутренних дел Непала ранее призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны, поскольку дожди продолжатся до воскресенья. По данным СМИ, стихия затронула 21 район страны. Как сообщалось ранее, власти эвакуировали свыше 800 человек.
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