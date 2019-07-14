Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРК С-400, назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса, что говорит о неравноправии его членов.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что США планируют объявить введение санкций против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 13, 2019

Ранее группа сенаторов призвала Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.