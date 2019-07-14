Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРК С-400, назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса, что говорит о неравноправии его членов.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что США планируют объявить введение санкций против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов...— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 13, 2019
Ранее группа сенаторов призвала Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.