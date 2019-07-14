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2019-07-14T08:05Z
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РИА Новости
Культура

"Быть гиком стало модно, спасибо Цукербергу". Фестиваль чудаков в Москве

08:00
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© РИА Новости / Александр Андреев Грид-герл в зоне "Дорога ярости"
Грид-герл в зоне Дорога ярости
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Знаменитая собака-робот, художник с искусственным ухом на руке, 30-летний компьютер Macintosh, "Хищник" и "Человек-паук", а еще ванна, превращенная в треш-кар — это не сон выросшего в 1980-е поклонника сериала "Очень странные дела", а фестиваль Geek Picnic. Зачем пинать механического пса и шить костюм монстра, кого не удивляет 3D-печать и как не испугаться того, чего совсем не понимаешь, — в материале РИА Новости.

Лучше, чем Рождество

"Удивляться параболическому зеркалу, вы серьезно? — говорит с усмешкой один парень другому. — Спорю, они еще сейчас в очередь у 3D-принтера встанут!"
Столпившиеся у конструкции, похожей на зонт с отражающей внутренней поверхностью, которую, как оказалось, можно использовать и для усиления звука, смущаются. Те, кого удивляют законы физики, здесь однозначно в меньшинстве.
© РИА Новости / Александр Андреев Персонаж зоны "Стимпанк" с косплеерами-гостями фестиваля
Персонаж зоны Стимпанк с косплеерами-гостями фестиваля
1 из 4
Персонаж зоны "Стимпанк" с косплеерами-гостями фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Посетитель фестиваля в костюме в стиле стимпанк
Посетитель фестиваля в костюме в стиле стимпанк
2 из 4
Посетитель фестиваля в костюме в стиле стимпанк
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Посетители фестиваля
Посетители фестиваля
3 из 4
Посетители фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Один из лекториев
Один из лекториев
4 из 4
Один из лекториев
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4
Персонаж зоны "Стимпанк" с косплеерами-гостями фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 4
Посетитель фестиваля в костюме в стиле стимпанк
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4
Посетители фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4
Один из лекториев
© РИА Новости / Александр Андреев
Но восполнить знания можно на фестивале благодаря лекционной программе. Правда, чтобы быть в теме, стоило не только хорошо учить физику, но и иметь хотя бы смутное представление о Game Dev (разработке игр), машинном обучении или нарративном (повествовательном) дизайне. Идеально — это, конечно, понимать юмор уровня "Ludum Dare лучше, чем Рождество" (речь о соревновании по ускоренной разработке компьютерных игр). Или хотя бы решить обо всем этом узнать подробнее.
"Тема Geek Picnic в этом году — бессмертие, ей посвящено много лекций, — рассказывает 15-летний Константин из Москвы. — Это очень важно, поэтому я был уже на трех".

Весело и технологично

© РИА Новости / Александр Андреев Зона "Дорога ярости"
Зона Дорога ярости
1 из 3
Зона "Дорога ярости"
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Треш-кар в зоне "Дорога ярости"
Треш-кар в зоне Дорога ярости
2 из 3
Треш-кар в зоне "Дорога ярости"
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Аниматор в зоне "Дорога ярости"
Аниматор в зоне Дорога ярости
3 из 3
Аниматор в зоне "Дорога ярости"
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 3
Зона "Дорога ярости"
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 3
Треш-кар в зоне "Дорога ярости"
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 3
Аниматор в зоне "Дорога ярости"
© РИА Новости / Александр Андреев
Есть на фестивале и более массовые и веселые зоны, скажем, "Дорога ярости" — гонки с препятствиями на треш-карах, например, в ванне на колесиках или в машине как из "Безумного Макса". Правда, там нет моторов, и толкать их приходится самим. Такая подчеркнутая "аналоговость" — ради веселья, так гики шутят и развлекаются, а вообще технологии — их все.
© РИА Новости / Александр Андреев Робот Laikago выступает перед зрителями
Робот Laikago выступает перед зрителями
© РИА Новости / Александр Андреев
Робот Laikago выступает перед зрителями
На Воробьевы горы на два дня привезли китайского робота-пса на четырех "лапах". Он уникален тем, что может двигаться вперед, назад, боком, без одной "лапы", а еще удерживать равновесие, если его пнуть (есть и такие тесты). Видео с танцем под Uptown Funk похожего устройства из США стало вирусным в прошлом году.
В Laikago можно даже увидеть повадки реальной собаки, правда, управляет машиной все-таки оператор. Кстати, название этого изобретения происходит от Лайки — советской собаки-космонавта.
Из звезд на выходные еще приехал Стеларк — автор перформансов с использованием протезов, робототехнических устройств, систем виртуальной реальности. Он знаменит тем, что вживил себе в руку искусственное ухо, с помощью которого доказывает, что человеческое тело устарело.
"Не надо думать, что гики сейчас — это такие прыщавые подростки, которые собирают комиксы, — говорит Юрий Пономарев, стоящий в очереди к Macintosh Se — компьютеру, выпущенному Стивом Джобсом еще в 1987 году. — Мне вот 38, я работаю разработчиком в офисе, хожу туда в костюме. Но по выходным надеваю футболку с героем Marvel и играю с друзьями в приставку. И все супер".

Роботы и популярность

© РИА Новости / Александр Андреев Посетитель фестиваля позирует для фото с роботом
Посетитель фестиваля позирует для фото с роботом
© РИА Новости / Александр Андреев
Посетитель фестиваля позирует для фото с роботом
Есть на Geek Picnic и отечественный робот: он ходит, предлагает обняться (запись звучит из колонок) и даже разбрызгивает воду на окружающих — шутит так. Правда, на технически подкованных гостей это большого впечатления не производит, вокруг собираются в основном дети и девушки, фотографирующиеся с механическим шутником для "Инстаграма".
"Мне сходить сюда посоветовали подписчики, — рассказывает блогер Мария в костюме персонажа аниме. — Я очень далека от гиков, но могу поддержать разговор, тем более что они любят рассказывать. Главное — просто не задавать вопросов, которые могут показаться глупыми".
Впрочем, на вопрос, как связаны гики и аниме, девушка честно ответила, что не знает. "Взяла в прокате то, что подошло по размеру и не было уродливым". Просто для всех, кто приходит в костюме, здесь бесплатный вход.

Сшить Хищника

© РИА Новости / Александр Андреев Посетители-косплееры Хищник, Штурмовик и Человек-паук
Посетители-косплееры Хищник, Штурмовик и Человек-паук
© РИА Новости / Александр Андреев
Посетители-косплееры Хищник, Штурмовик и Человек-паук
"Я сшил своего Хищника (костюм из одноименного фильма. — Прим. ред.) сам. Поролон, проволока, резина, ткань, — рассказывает косплеер (тот, кто переодевается в персонажей компьютерных игр, комиксов, аниме) Данила. — Этот костюм я надеваю каждый раз, когда прихожу на такие фестивали, все с тобой фотографируются, это интересно. А еще мы с друзьями надеемся снять фанатский фильм".
Данила просит резинку для волос — рукав костюма в одном месте отпоролся и может сползти. Услышав отрицательный ответ, он в компании штурмовика одной из медиафраншиз и Человека-паука уходит к фуд-тракам (кафе-фургон) — утолить зверский аппетит.
© РИА Новости / Александр Андреев

Посетитель в костюме рыжей птицы

Посетитель в костюме рыжего галчонка
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Посетитель в костюме рыжей птицы

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Скульптура космонавта на территории фестиваля
Скульптура космонавта на территории фестиваля
2 из 3
Скульптура космонавта на территории фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев Посетительница зоны "РИА Новости"
Посетительница зоны РИА Новости
3 из 3
Посетительница зоны "РИА Новости"
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 3

Посетитель в костюме рыжей птицы

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 3
Скульптура космонавта на территории фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 3
Посетительница зоны "РИА Новости"
© РИА Новости / Александр Андреев
"Быть гиком в последнее время модно, — считает один из посетителей фестиваля Кирилл. — Никто уже не смеется, когда узнает, что ты коллекционируешь комиксы и любишь "настолки" (настольные игры. — Прим. ред.). Возможно, люди наконец поняли, что гики управляют миром? Как Марк Цукерберг например. Если так, то спасибо ему за это".
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