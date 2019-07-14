Теракт во французской Ницце 14 июля 2016 года

Вечером 14 июля 2016 года в Ницце (Франция) водитель грузовика протаранил толпу людей , которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали 450 человек . Среди погибших оказались две россиянки – Виктория Савченко и Алина Богданова.

Теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, 1985 года рождения, который проживал в Ницце, работал шофером-доставщиком. Он был женат и имел детей.

11 июля он арендовал 19-тонный грузовик-рефрижератор, который должен был сдать два дня спустя, однако так и не вернул. По данным видеозаписей, с 13 июля машина была припаркована в квартале Ориоль на востоке Ниццы. 14 июля, в 21.34 (время местное), Бухлель подъехал на велосипеде и, погрузив его в кузов, уехал в западном направлении на грузовике. Около 22.45 он выехал на Английскую набережную Ниццы, где на протяжении двух километров, между домами №11 и №147, целенаправленно сбивал множество людей.

По данным мэрии города , в момент совершения теракта на Английской набережной в Ницце находились около 30 тысяч человек.

По свидетельствам очевидцев, грузовик двигался со скоростью примерно 50 километров в час. Террорист специально вел машину зигзагами , стараясь задавить как можно больше людей.

Мотоциклист, сотрудник аэропорта в Ницце Франк Террье попытался догнать остановить водителя грузовика. Бросив скутер под колеса грузовика, он зацепился за дверцу кабины и через открытое окно начал бить водителя левой рукой. В ответ водитель пытался выстрелить, но оружие не срабатывало, после чего он ударил Франка рукояткой пистолета.

Также остановить грузовик пытался велосипедист Александр Ниге. Сумев ухватиться за ручку двери кабины, он несколько раз пытался ее открыть, но не смог и отпустил ее после того, как террорист нацелил на него пистолет.

В районе отеля Negresco водитель грузовика несколько раз выстрелил в трех полицейских, которые ответили огнем и бросились в погоню за грузовиком, который сумел проехать еще около 300 метров. В районе отеля Palais de la Mediterranee полицейские ликвидировали террориста. По данным следствия, в кабине грузовика был обнаружен автоматический пистолет калибра 7,65 мм, один магазин, гильзы 7,65 мм и неиспользованные патроны того же калибра. Также были обнаружены: копия автоматического пистолета, две копии автоматов (АК и М16), муляж гранаты и мобильный телефон.

Личность террориста удалось установить по найденным в кабине грузовика водительским правам и кредитной карте после сверки отпечатков пальцев.

Бухлель был известен правоохранительным органам по делам об угрозах, применении насилия, краже и порче имущества, совершенным в 2010-2016 годах. 23 марта 2016 года исправительным судом Ниццы он был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за насилие с применением оружия в январе 2016 года.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство"*.

15 июля занимавший в то время пост президента Франции Франсуа Олланд объявил трехдневный траур в память о погибших при теракте в Ницце.

22 июля стало известно, что в рамках расследования теракта в Ницце власти Франции предъявили обвинения пятерым задержанным. Трое подозреваемых обвинялись как соучастники "убийства, совершенного группировкой, связанной с террористами". Еще двоим было предъявлено обвинение в "нарушении закона об оружии в связи с деятельностью террористической группировки".

12 декабря бойцы французского спецназа задержали десять человек по подозрению в оказании материально-технической поддержки, напрямую или косвенно, для осуществления теракта в Ницце. Позднее семеро задержанных были отпущены , под стражей остались лишь трое мужчин в возрасте 24, 31 и 36 лет. 17 декабря им предъявили обвинения. По данным судебного источника, мужчины в рамках расследования обвиняются в оказании помощи по вооружению радикального исламиста Бухлеля. Предполагается, что они были связаны с семейной парой албанцев, от которых террорист получил пистолет, и с еще одним задержанным в ходе расследования.

Всего, по данным СМИ на апрель 2019 года, по делу о теракте в Ницце было предъявлено обвинение девяти обвиняемым, один из них в июне 2018 года совершил самоубийство в тюрьме. Трое обвиняемых были освобождены из-под стражи.

После теракта в Ницце во Франции разгорелась полемика вокруг недостаточных мер по обеспечению безопасности в день трагедии. В июле 2016 года мэр Ниццы Филипп Прадаль и глава региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег Кристиан Эстрози заявляли о недостаточном количестве сотрудников национальной полиции в городе 14 июля. Также сообщалось, что антитеррористический отдел уголовной полиции Франции потребовал от местных властей уничтожить все видеозаписи, связанные с терактом на набережной 14 июля. В СМИ был опубликован материал, что вход в пешеходную зону был перегорожен лишь одним автомобилем муниципальной полиции.

19 января 2017 года Прокуратура Ниццы заявила , что прекратила расследование, которое было начато в связи с жалобами родственников жертв теракта на предпринятые властями меры безопасности в день трагедии. По словам прокурора Жан-Мишеля Претра, расследование не пришло к выводу о "явно предумышленном нарушении особого обязательства по осторожности или безопасности", которое могли совершить префектура или мэрия города. Претр также отметил, что все меры безопасности соответствовали требованиям.

Однако позже в 2017 году расследование было возобновлено . По делу были проведены слушания и допрошены свидетели, занимающие высокие посты во Франции. Среди них – бывший глава региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег, ныне мэр Ниццы Кристиан Эстрози; бывший префект департамента Приморские Альпы, ныне председатель совета директоров Национального агентства по обращению с радиоактивными отходами (ANDRA) Адольф Колрат; ранее занимавший пост директора кабинета префекта, ныне глава администрации президента Франции Франсуа-Ксавье Лош.

Власти пересмотрели меры безопасности в городе. В частности, на Английской набережной установили заграждения из металлических кабелей, которые должны сделать променад более защищенным от автомобильных наездов.

1 января 2017 года, согласно указу президента Франции, орденами Почетного легиона и "За заслуги" за героические и самоотверженные действия во время теракта в Ницце были удостоены 22 человека. Среди награжденных орденом Почетного легиона – Александр Ниге, бросившийся наперерез грузовику на велосипеде, сотрудники полиции Магали Коттон и Гаэтан Руа, которые преследовали грузовик и своими выстрелами нейтрализовали террориста, лейтенант пожарной службы Пьер Бино, оказавший первую помощь пострадавшим.

14 июля 2017 года, в годовщину трагических событий, в Ницце в торжественной обстановке ордена Почетного легиона были вручены полицейским, врачам и другим людям, оказавшимся на месте теракта первыми и принявшим активное участие в помощи пострадавшим. Среди награжденных был "герой на скутере" Франк Террье.

По состоянию на июнь 2019 года, сумма выплаченных компенсаций жертвам теракта составила 53 миллиона евро . Выплаты получили 2256 человека, в том числе 465 родственников погибших, 259 пострадавших и их родственников, 1532 пострадавших, получивших различные травмы.

*Террористическая группировка, запрещенная в России