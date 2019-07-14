Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год. О том, как западный капитал приходит в находящуюся под международными ограничениями страну, — в материале РИА Новости.

Цифры не лгут

В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го. Это максимум со времен мирового финансового кризиса десятилетней давности.

В этом году рост ускорился — только за первый квартал компании из ФРГ вложили в российские предприятия 1,76 миллиарда евро. Если такая динамика сохранится, общий объем инвестиций к концу года приблизится к семи миллиардам евро — это вдвое больше, чем годом ранее.

"Немецкие компании продолжают верить в российский рынок", — заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Ранее он отмечал, что западные санкции никак не влияют на перспективы немецкого бизнеса в России.

Причем потенциал инвестиционного сотрудничества далеко не исчерпан. В рамках ПМЭФ министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и его российский коллега Максим Орешкин подписали совместную программу "Партнерство для эффективности", призванную повысить эффективность российской экономики за счет внедрения немецких ноу-хау, особенно в сфере производительности труда, повышения квалификации сотрудников и обмена информацией в различных отраслях производства.

В качестве примера успешного партнерства Альтмайер привел открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Торжественную церемонию тогда посетил президент России Владимир Путин.

Немецкий министр добавил, что у других компаний из ФРГ тоже большие инвестиционные планы насчет России. В первую очередь речь идет о предстоящем строительстве завода BMW в индустриальном парке "Храброво" в Калининградской области. Эксперты оценивают этот проект в несколько сотен миллионов евро.

Турбонаддув

СМИ часто критикуют немцев за сотрудничество с Россией вопреки западным санкциям. Тем не менее партнерство углубляется — даже несмотря на громкие скандалы.

В 2017-м агентство Reuters обвинило Siemens в поставке газовых турбин для строительства двух электростанций в Крыму. Это нарушение санкционного режима. Шума было много, но компания и не подумала уходить из России.

"История с Крымом для нас закрыта. Это случай с конкретным контрагентом ("Интеравтоматика". — Прим. ред.), — говорит президент Siemens в России Роман Либеров. — Я знаю, что было много разговоров и слухов об уходе Siemens с российского рынка. Но мы не только не уходим, мы хотим развивать здесь бизнес. Концерн работает в России больше 160 лет, и за это время у нас сложились хорошие партнерские отношения со многими местными компаниями".

На этой неделе в Минпромторг от Siemens поступила заявка на специальный инвестиционный контракт (СПИК). В ближайшие четыре года компания доведет локализацию турбин в России до 90%, а затем и до 100%. В этот проект совместное предприятие "Силовых машин" и Siemens — "Сименс Технологии газовых турбин" (СТГТ) — вложит более миллиарда рублей до конца 2022 года.

Сейчас СТГТ выпускает по лицензии газовые агрегаты для электростанций SGT5-2000E мощностью 187 МВт на заводе в поселке Горелово Ленинградской области. Локализация — порядка 52%.

В ближайшие три года немецкая компания внедрит на российском предприятии полный цикл производства самых сложных и дорогостоящих узлов турбин — лопаток, горелочных устройств камеры сгорания, внутреннего корпуса, смесительного корпуса камеры сгорания и газораспределителя, а также системы автоматического управления.

В интервью РИА Новости Роман Либеров отметил, что это загрузит мощности не только СТГТ, но и других российских предприятий.

"Если говорить о локализации компонентов горячего тракта, то мы передали техническую документацию на лопатки "ОДК-Сатурн" (входит в "Ростех"), на основе которой предприятие сделает технико-коммерческое предложение по их изготовлению", — сообщил топ-менеджер.