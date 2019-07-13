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2019-07-13T19:45Z
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РИА Новости

Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

Вчера, 19:45
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу, что Лондон беспокоит не происхождение нефти на супертанкере Grace 1, а ее возможная перевозка в Сирию.
"Только что поговорил с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный разговор. Я вновь заверил его, что озабоченность у нас вызывает не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление", - написал Хант в Twitter.
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 22 ноября 2017
10 июля, 11:37
Роухани предупредил Британию о последствиях задержания танкера в Гибралтаре
Он также сообщил, что после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания "способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию".
По словам Ханта, Зариф, в свою очередь, сообщил ему, что Иран хочет разрешить эту ситуацию и не намерен ее обострять.
"Также поговорил с (главным министром Гибралтара) Фабианом Пикардо, который ведет отличную работу по урегулированию вопроса и разделяет перспективы Великобритании", - добавил глава МИД.
Он также упомянул, что обсудил со своим иранским коллегой задержание Тегераном гражданки Британии и Ирана Назанин Загери-Рэтклифф за антиправительственную деятельность и других заключенных в Иране людей с двойным гражданством. Он заверил, что продолжит добиваться поиска разрешения их проблемы.
Здание Министерства иностранных дел РФ
11 июля, 11:14
В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
8 июля, 14:47
Зариф назвал задержание танкера опасным прецедентом
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Джереми ХантВеликобританияСирияГибралтарВ миреЭкономика
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