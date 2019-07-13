Под Калугой реконструировали битву московских и ордынских войск 1480 года

Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году" в Калужской области. Архивное фото

Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году" в Калужской области

КАЛУГА, 13 июл – РИА Новости. Участники военно-исторического фестиваля "Великое стояние на реке Угре" в Калужской области в субботу реконструировали битву московских и ордынских войск, зрителями стали 8 тысяч человек, сообщило правительство региона.

"Стояние на Угре" ("Угорщина", 1480) — военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от так называемого "ордынского ига", которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.

Начался праздник во Владимирском скиту монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь торжественным богослужением и крестным ходом к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. Затем торжества переместились в пойму реки Угры.

"Кульминацией событий стал ежегодный военно-исторический фестиваль, в ходе которого состоялась реконструкция эпизода противостояния московских и ордынских войск. Участие в ней приняли более 300 представителей военно-исторических клубов, в их числе – "Русская крепость" (г. Москва) и "Батальон" (г. Калуга). Число зрителей достигло 8 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Губернатор Анатолий Артамонов поприветствовал присутствующих. "Мы находимся на том самом месте, где с окончанием Великого стояния на Угре закончился период разрозненного существования княжеских уделов, они соединились в единое государство, и появилось слово "Россия", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Глава региона сообщил присутствующим, что в настоящее время Государственная дума рассматривает проект закона об установлении общероссийской памятной даты 11 ноября, когда завершилось Великое стояние на реке Угре.

"Я надеюсь, что этот закон будет принят в начале осенней сессии. Сейчас он на экспертизе в регионах и активно регионами поддерживается", - заявил Артамонов.

Он также поблагодарил всех, кто помог в продвижении областной инициативы, кто своим личным участием вносит вклад в работу по увековечению памяти о событиях, проходивших на калужской земле в 1480 году – ученых, краеведов, государственных деятелей, Русскую православную церковь и Калужскую митрополию.

Сенатор от региона Алексей Александров, в свою очередь, пообещал, что сделает все, чтобы "эта великая дата и это великое место навсегда вошли в историю нашего государства и историю мировой цивилизации".

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев направил приветствие организаторам, участникам и гостям фестиваля. По словам Щеголева, на протяжении веков Калужская земля играла значительную роль в истории страны, выступала надежным щитом от вражеских нашествий.