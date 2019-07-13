В Дзержинске потушили пожар на территории завода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Пожар на территории бывшего завода химоборудования в городе Дзержинск Нижегородской области ликвидирован, сгорел ангар с макулатурой, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара. Кровля ангара полностью обрушилась.