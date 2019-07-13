В Кузбассе потушили пожар на шиноперерабатывающем заводе

"Сигнал о возгорании поступил в 16.34 по местному времени. Горели автопокрышки. В 18.35. открытое горение было ликвидировано. На месте до сих пор работают 6 отделений пожарной охраны, 20 человек. В данный момент они продолжают проливку, чтобы исключить скрытые очаги возгорания", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.