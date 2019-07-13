В Кузбассе потушили пожар на шиноперерабатывающем заводе

КЕМЕРОВО, 13 июл - РИА Новости. Открытое горение на шиноперерабатывающем заводе в городе Калтан ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
"Сигнал о возгорании поступил в 16.34 по местному времени. Горели автопокрышки. В 18.35. открытое горение было ликвидировано. На месте до сих пор работают 6 отделений пожарной охраны, 20 человек. В данный момент они продолжают проливку, чтобы исключить скрытые очаги возгорания", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что по предварительным данным пострадавших нет, а также, что пожар осложнялся высокой горючестью материалов. "Несмотря на это, спасателям удалось ликвидировать открытое горение и не допустить распространение огня за пределы предприятия",- подчеркнули в пресс-службе.