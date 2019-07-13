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2019-07-13T15:45Z
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РИА Новости

В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек

Вчера, 15:45
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливных дождями, которые обрушились на Непал вечером в четверг, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местного МВД.
Ранее со ссылкой на местное издание Setopati сообщалось о 17 погибших и семерых пострадавших, еще семь пропали без вести. Министерство внутренних дел призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны, поскольку дожди продолжатся до воскресенья.
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Отмечается, что стихия затронула 21 район Непала. Агентству сообщили в полиции, что властям удалось эвакуировать 831 человека на данный момент.
Суперинтендант полиции Рамеш Тапа сообщил агентству, что в общей сложности почти 28 тысяч сотрудников полиции готовы к проведению спасательной операции в разных районах страны. Также в субботу в Катманду состоялось заседание специального комитета под эгидой МВД. Было решено начать операцию по спасению, оказанию помощи и восстановлению на местах.
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