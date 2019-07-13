Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T15:43Z
https://ria.ru/20190713/1556489580.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Киевский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом Belavia

Вчера, 15:43
794
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании Belavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее в аэропорту заявили, что в пятницу, в 23.40, самолет рейса Минск-Киев Boeing 737-300 при посадке выкатился за пределы ВПП. Из 139 пассажиров никто не пострадал. Шла эвакуация самолета с взлетной полосы.
Как сообщает аэропорт в соцсети Facebook, в 14.00 аэропорт "Киев" возобновил работу.
300113
Обсудить 0
КиевВ мире
Рекомендуем
В Ровенской области двое детей погибли при взрыве
РИА
Новости
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Украинские власти обвинили в попытке "заткнуть рот" каналу "112. Украина"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Вылет самолета "России" из Ларнаки задержали для дополнительной проверки
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
В Москве рассмотрят дело о незаконной продаже "элитных" наручных часов
Дмитрий Ярош
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Ученый рассказал, сколько проработает "Спектр-РГ"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
Вид на Гонконг
Жители Гонконга вышли на протесты против параллельной торговли c Китаем
Десантирование из самолета Ил-76МД во время учений
Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму
Украинские националисты устроили акцию протеста у здания СБУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния