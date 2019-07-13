Киевский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом Belavia

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании Belavia, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее в аэропорту заявили, что в пятницу, в 23.40, самолет рейса Минск-Киев Boeing 737-300 при посадке выкатился за пределы ВПП. Из 139 пассажиров никто не пострадал. Шла эвакуация самолета с взлетной полосы.